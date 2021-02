Covid: Indonesia lancia screening del respiro

L'Indonesia ha lanciato un programma di screening del respiro nelle stazioni ferroviarie nella speranza di poter identificare i casi di Covid. Lo riporta il Guardian.

La macchina, una sorta di etilometro, noto come GeNose, è stato sviluppato dall'Università di Gadjah Mada, offre risultati in due minuti dopo che le persone hanno soffiato in un sacchetto e, secondo i ricercatori, rileva la presenza del coronavirus nel tratto respiratorio con una precisione almeno del 95%.

I soggetti con risultati positivi devono comunque eseguire un test di conferma.

L'Indonesia è la regione asiatica dove la pandemia è più diffusa con 1,1 milioni di infezioni e oltre 30.000 morti.