Tempesta Lucas in arrivo, massima allerta in Nuova Caledonia

L'avvicinarsi della tempesta tropicale Lucas ha indotto le autorità della Nuova Caledonia a lanciare un allerta 2, il massimo per gli uragani, a partire dalle 20 ora locale (le 10 di mattina in Italia).

La protezione civile ha fatto sapere che la perturbazione si è già abbattuta a 450 chilometri a nord dell'isola di Ouvea, nell'arcipelago della Lealtà, e si sta muovendo verso sud-est alla velocità di 20 chilometri orari, venti a 90 km/h e raffiche fino a 130 km/h.

Se non devierà dalla sua traiettoria, dovrebbe toccare le principali Isole della Lealtà nella notte tra martedì e mercoledì per poi continuare il suo viaggio, toccando la costa orientale e quella meridionale.

Diversi Comuni hanno aperto centri di accoglienza di emergenza mentre tutti i collegamenti aerei con le Isole della Lealtà sono stati sospesi. Sono previste piogge abbondanti e mare in burrasca in tutte le zone colpite da Lucas, che dovrebbe gradualmente diminuire d'intensità a partire da mercoledì sera.

La popolazione, con l'allerta due, è tenuta a rimanere al coperto, nelle proprie abitazioni o nei rifugi.