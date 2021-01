Xi, una nuova guerra fredda danneggerebbe tutti

(ANSA) - PECHINO, 25 GEN - La pandemia del Covid-19 "non è una scusa per invertire la globalizzazione". Il presidente cinese Xi Jinping, parlando in video al Forum di Davos, ha detto che "la storia e la realtà hanno chiarito che l'approccio fuorviante di antagonismo e di confronto, sia esso sotto forma di guerra fredda, guerra calda, guerra commerciale o guerra tecnologica, alla fine danneggia gli interessi di tutti i Paesi e mina il benessere di tutti".

Il 'multilateralismo selettivo' non dovrebbe essere "la nostra opzione": la Cina vuole relazioni che si basino "sul rispetto reciproco" e non sul gioco a somma 'zero', dove "chi vince piglia tutto". (ANSA).