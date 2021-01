Cina: altri 10 minatori morti, uno ancora disperso

(ANSA) - PECHINO, 25 GEN - I soccorritori hanno rinvenuto i corpi privi di vita di altri 10 minatori intrappolati da oltre due settimane a causa di un'esplosione in una miniera d'oro in costruzione nella provincia di Shandong: lo riferisce l'agenzia Xinhua, secondo cui sui 22 lavoratori bloccati a circa 600 metri di profondità, 11 sono stati tratti in salvo domenica, uno è deceduto nei giorni scorsi e uno è ancora ufficialmente disperso. L'incidente è avvenuto a Qixia, nella città di Yantai.

