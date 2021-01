Pakistan: 17enne muore sotto un treno per un video su TikTok

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 GEN - Un ragazzo di 17 anni è morto in Pakistan travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TitTok.

L'incidente è avvenuto a Rawalpindi, dove il giovane, Hamza Naveed, è stato investito dal convoglio mentre un amico lo stava riprendendo con il cellulare lungo i binari. Immediatamente soccorso, il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale.

Diversi giovani hanno perso la vita o sono rimasti feriti in Pakistan mentre facevano video da postare su TikTok e altri social media. Il mese scorso una ragazza di 18 anni si è uccisa accidentalmente nella provincia meridionale di Sindh, mentre nella primavera dell'anno scorso un ventenne è morto anch'egli dopo essere stato investito da un treno a Karachi. (ANSA).