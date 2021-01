Covid: media, primo lockdown a Hong Kong

(ANSA) - HONG KONG, 22 GEN - Le autorità di Hong Kong imporranno il primo lockdown a causa della diffusione dell'epidemia di Covid-19. Lo riportano alcuni media locali, tra i quali il South China Morning Post secondo il quale le restrizioni partiranno dalla mezzanotte di oggi, durerà finché non saranno eseguiti i test necessari nelle zone popolate dove si registrano cluster.

Le autorità non hanno confermato la notizia.

Secondo i media locali, si dovrà rimanere chiusi in casa.

Dall'inizio della pandemia sono stati circa 10mila i contagiati e 170 i morti a Hong Kong, che però ora deve fare i conti con una quarta ondata di diffusione. (ANSA).