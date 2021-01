Usa: India, il villaggio del nonno della Harris in festa

Nel villaggio di Thulasendrapuram, a 350 chilometri da Chennai, la capitale del Tamil Nadui, gli abitanti sono pronti dall'alba a seguire in diretta e festeggiare l'insediamento di Kamala Harris alla vicepresidenza degli Stati Uniti.

Thulasendrapuram è il villaggio di campagna dove nacque il nonno materno della Harris, che sarà la prima persona di origini indiane e la prima donna a giurare oggi come Vicepresidente Usa.

La madre della Harris, nata in India, si trasferì negli Stati Uniti per studiare e lì sposò il padre di Kamala, di origini giamaicane.

Dallo scorso novembre, quando venne annunciata l'elezione i muri di Thulasendrapuram sono decorati con ritratti della Harris e con scritte che le augurano di diventare presidente nel 2024.

Migliaia di sue foto sono state distribuite a tutti gli abitanti dagli organizzatori dei festeggiamenti: alla fine del giuramento, annunciano, tutti gli abitanti del paese, in gran parte coltivatori di riso, festeggeranno con un rito religioso, seguito da fuochi d'artificio e da un ricco banchetto. (ANSA).