Covid: Giappone, cancellati eventi compleanno imperatore

(ANSA) - TOKYO, 18 GEN - Per contenere il rischio di un'espansione dei contagi di coronavirus in Giappone per il secondo anno consecutivo verranno cancellati gli eventi pubblici di celebrazione del compleanno dell'Imperatore Naruhito, in programma il prossimo 23 febbraio. Lo ha annunciato l'Agenzia imperiale durante una conferenza stampa, ricordando che al pari dell'anno scorso anche il prossimo mese si cercherà di evitare la formazione di eccessivi assembramenti di persone nei pressi del palazzo reale a Tokyo. Naruhito compirà 61 anni.

Prima della pandemia l'ultima cancellazione degli eventi per festeggiare il compleanno di un monarca era avvenuta nel 1996 durante il regno di Akihito, padre di Naruhito, per via della crisi degli ostaggi giapponesi all'Ambasciata nipponica in Perù.

In occasione dell'ultimo compleanno dell'Imperatore emerito Akihito, prima della sua rinuncia al trono, si radunarono circa 82mila persone attorno al perimetro della residenza reale, al centro della capitale.

Anche il tradizionale messaggio di inizio anno dell'attuale sovrano è dovuto saltare per via dell'emergenza sanitaria. Al suo posto Naruhito e la consorte Masako hanno registrato e diffuso un video di buon augurio. (ANSA).