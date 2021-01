Pakistan: evacuato corpo alpinista spagnolo morto sul K2

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 GEN - Il corpo dell'alpinista spagnolo Sergio Mingote Moreno, deceduto ieri sul K2, è stato trasportato nella cittadina di Skardu dalle autorità pachistane.

Mingote Moreno è morto per le ferite riportate precipitando in un crepaccio durante il ritorno dal Campo 1 al Campo Base della seconda vetta del mondo, conquistata ieri nella prima invernale da un team di sherpa nepalesi.

"La salma è stata portata via oggi a Skardu dall'esercito", ha detto all'ANSA Karar Haideri presidente del Club alpino del Pakistan. (ANSA).