India, 224 mila vaccinati nei primi due giorni

(ANSA) - NUOVA DELHI, 17 GEN - 224 mila persone sono state vaccinate nei primi due giorni della campagna di massa anti Covid avviata ieri dal governo indiano: lo ha annunciato in una conferenza stampa il sottosegretario alla Salute Manohar Agnani.

Ieri il premier Modi aveva detto in un discorso alla nazione che nelle prime 48 ore ci sarebbero stati 300mila vaccinati.

Il ministero ha informato che in 447 persone sono stati riscontrati effetti collaterali di leggera gravità, come nausea, qualche linea di febbre, mal di testa. Tre persone sono state ricoverate, ma dopo poche ore sono state dimesse.

Prima della vaccinazione si deve firmare un modulo in cui si dà il consenso e si dichiara di essere stato informato dei possibili effetti collaterali del trattamento. La campagna proseguirà nei 3.351 punti di somministrazione in tutto il Paese, che saranno aperti quattro giorni la settimana. (ANSA).