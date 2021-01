Turchia: 130 mila indagati in 6 anni per insulti a Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 15 GEN - Sono quasi 130 mila le inchieste aperte negli ultimi 6 anni dalla magistratura turca per "insulti" al presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo indicano i dati del ministero della Giustizia di Ankara, secondo cui tra il 2014 e il 2019 le persone oggetto di indagine sono state 128.872, di cui 27.717 poi incriminate e 9.556 condannate. Tra queste figurano politici, giornalisti, scrittori e molti cittadini comuni, inclusi 903 minori di età compresa tra 12 e 17 anni. Le cifre diffuse dal ministero vengono accompagnate dal resoconto di alcuni casi specifici, riferiti da media locali.

Tra questi, la condanna nei confronti di un 14enne per un post su Instagram ritenuto "offensivo" e segnalato alle autorità da un suo follower. Nel 2018 l'adolescente è stato condannato a una pena di 5 mesi e 25 giorni di prigione, convertita poi in una multa di 3.500 lire turche (circa 400 euro). Secondo il suo legale, Okan Can Ozbalcik, avrebbe sofferto "danni psicologici" legati al timore di finire in carcere. (ANSA).