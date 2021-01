Sisma Indonesia: almeno 15 mila sfollati

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Sono almeno 15 mila gli sfollati dopo il sisma che ieri mattina ha colpito l'isola indonesiana di Sulawesi. Lo riporta la National Disaster Mitigation Agency (Bnpb) in un comunicato citato dall'agenzia Antara.

Gli sfollati, si legge nella nota, sono stati ospitati in dieci campi nel distretto di Majene e in altri cinque nel distretto di Mamuju. Attualmente ci sono interruzioni dell'energia elettrica e le reti di comunicazione non sono stabili, spiega ancora la Bnpb. (ANSA).