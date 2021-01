Covid: Malaysia, stato emergenza e parlamento sospeso

(ANSA) - KUALA LUMPUR, 12 GEN - Il re della Malaysia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e la sospensione del parlamento fino al 1 agosto per combattere una nuova ondata di coronavirus.

La mossa a sorpresa è arrivata il giorno dopo l'annuncio da parte del premier malese, Muhyiddin Yassin, di nuove restrizioni in quasi tutto il Paese.

E' la prima volta in 50 anni che la Malaysia dichiara lo stato d'emergenza. In un messaggio trasmesso in diretta tv il premier, il cui governo eletto 10 mesi fa sta attraversando un momento di crisi, ha voluto precisare che non si tratta di "un colpo di stato" assicurando che una volta che sarà superata l'emergenza Covid si terranno nuove elezioni. (ANSA).