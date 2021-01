Cina: esplosione in miniera, 22 minatori intrappolati

(ANSA) - PECHINO, 12 GEN - Ventidue minatori sono intrappolati in profondità da quasi due giorni a causa di un'esplosione in una miniera d'oro in costruzione a Qixia, nella provincia orientale cinese di Shandong.

L'esplosione, avvenuta domenica pomeriggio, hanno reso noto le autorità sui social, ha seriamente danneggiato la scala utilizzata dai minatori per risalire in superficie e il sistema di comunicazione. Finora, quindi, non c'e' stato alcun contatto con i minatori.

Un team di soccorritori è stato inviato a Qixia. La miniera è di proprietà della Shandong Wucailong Investment Co. Ltd.

