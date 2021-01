Hong Kong: arrestato attivista Joshua Wong

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - L'attivista pro Joshua Wong, già condannato a 13 mesi e mezzo e attualmente in carcere per il suo ruolo nelle proteste per le riforme democratiche che misero a soqquadro Hong Kong nel 2019, è stato arrestato oggi nel penitenziario di Shek Pik con l'accusa di 'sovversione'. (ANSA).