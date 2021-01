A Pechino la mattinata più fredda degli ultimi 55 anni

Questa mattina, una stazione meteorologica nel sud di Pechino segnava una temperatura pari a meno 19,6 gradi Celsius dopo la forte ondata di freddo che ha investito la capitale cinese, registrando la mattina più fredda in città dal 1966.

Alle prime ore di oggi, ha rivelato Lei Lei, meteorologo capo della stazione municipale di Pechino, la metà delle 20 stazioni meteorologiche nazionali della città registrava le temperature più rigide mai segnalate all'inizio del mese di gennaio.

L'ondata di freddo, ha spiegato Lei, continuerà anche domani a investire Pechino, dove le temperature massime giornaliere resteranno sotto lo zero. Le temperature, ha aggiunto l'esperto, dovrebbero tornare a salire nella giornata di sabato 9 gennaio, quando le massime giornaliere dovrebbero superare lo zero.