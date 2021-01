Cina: Pechino nel gelo a -18 gradi, freddo percepito a -31

(ANSA) - PECHINO, 06 GEN - Pechino è stata colpita da una pesante ondata di freddo con le temperature attese a -18 gradi nella notte e punte fino a -31 gradi quanto al gelo percepito a causa del vento che da ieri sta sferzando la capitale cinese, secondo le previsioni della locale stazione meteorologica. Le autorità hanno lanciato da inizio settimana l'allarme giallo per le continue basse temperature, prevedendo il minimo giornaliero in città inferiore a -12 gradi fino a giovedì. Pechino ha un sistema di allerta meteo suddiviso in 4 livelli con un colore dedicato a basse temperature e tempeste: il rosso rappresenta le condizioni più gravi, seguito da arancione, giallo e blu.

