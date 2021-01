Covid: Tokyo verso richiesta stato di emergenza

(ANSA) - TOKYO, 02 GEN - Il governo metropolitano di Tokyo e le tre prefetture adiacenti si rivolgeranno all'esecutivo per sollecitare l'introduzione dello stato di emergenza nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus nella regione.

Lo anticipano i media nipponici, spiegando che la governatrice della capitale, Yuriko Koike, ed i suoi omologhi delle vicine prefetture inoltreranno la richiesta congiunta al ministro per l'emergenza sanitaria, Yasutoshi Nishimura.

Giovedì scorso Tokyo ha toccato un nuovo record di infezioni giornaliere (1.337), superando quota 1.000 per la prima volta dall'inizio della pandemia.

Il governo metropolitano ha inoltre reso noto che il numero dei pazienti che hanno contratto il Covid-19 attualmente ricoverati in gravi condizioni ha raggiunto un nuovo massimo, e gli esperti avvertono di un possibile collasso del sistema sanitario.

Le autorità cittadine hanno esortato i residenti ad uscire solo per i servizi essenziali ed evitare di visitare i propri familiari in altre regioni. (ANSA).