Covid: India, raffica di coprifuoco per feste Capodanno

(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 31 DIC - Le autorità di New Delhi e di altre metropoli in India hanno ordinato il coprifuoco in vista delle celebrazioni del nuovo anno per contrastare una nuova ondata di coronavirus.

Nella capitale il coprifuoco - dalle 23:00 alle 6:00 - è stato deciso sia per oggi sia per domani. New Delhi ha anche vietato gli assembramenti di oltre cinque persone.

Allo stesso tempo, la capitale finanziaria Mumbai e altre grandi città nello Stato di Maharashtra hanno ordinato il coprifuoco fino al 5 gennaio.

L'India è il secondo Paese al mondo con il maggior numero di casi (10.266.674) dopo gli Usa (fonte Johns Hopkins University) ed il terzo per numero di decessi (148.738).

Preoccupa le autorità soprattutto l'arrivo della variante inglese nel Paese: finora 25 persone provenienti dal Regno Unito sono risultate positive a questa variante. (ANSA-AFP).