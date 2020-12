Bangladesh: altri mille Rohingya su isola-ghetto

(ANSA) - COX'S BAZAR, 28 DIC - E' iniziato in Bangladesh il secondo controverso trasferimento dei profughi Rohingya sull'isola di Bhashan Char, nel Golfo del Bengala, considerata a rischio inondazioni.

Il governo di Dacca punta a spostare 100.000 profughi. Oltre 1.600 sono stati portati sull'isola all'inizio del mese, oggi sono partiti in altri mille.

Alla luce delle critiche delle organizzazioni per i diritti civili e l'Onu che afferma di non avere nulla a che fare l'operazione, i responsabili del Bangladesh sottolineano che i trasferimenti sono volontari e l'isola è uno "splendido resort".

Bhashan Char è un'isola di 52 chilometri quadrati praticamente al livello del mare dove alluvioni e cicloni sono la norma. (ANSA).