Afghanistan: Kabul accetta nuovo round negoziati a Doha

(ANSA) - KABUL, 28 DIC - Il presidente afghano Ashraf Ghani ha accettato che si svolga a Doha in Qatar il secondo round del tavolo negoziale con i Talebani ma Kabul chiede che la prossima sessione si tenga in Afghanistan. Lo ha reso noto Waheed Omar, capo dell'ufficio strategico presidenziale. Ghani avrebbe preso la decisione dopo l'incontro con Abdullah Abdullah, che presiede l'Alto consiglio per la Riconciliazione.

I colloqui negoziali sono iniziati lo scorso 12 settembre, ma non hanno fermato la violenza nel Paese. (ANSA).