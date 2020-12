Turchia: incendio in un ospedale Covid, 8 morti

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Otto persone sono morte nell'incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale Covid a Gaziantep, in Turchia. Lo ha annunciato il governatore della provincia, secondo quanto riportato dal Guardian. Il fuoco è stato causato dall'esplosione di un respiratore. Gli altri 11 pazienti ricoverati nel reparto sono stati trasferiti in ospedali vicini. L'esplosione del respiratore polmonare è avvenuta nell'ospedale dell'Università Sanko, secondo quanto riportato dall'agenzia turca Anadolu. Sul luogo dell'incidente sono accorsi vigili del fuoco e polizia ed è stata aperta un'inchiesta. Le vittime avevano tra i 56 e gli 85 anni. Le terapie intensive in Turchia sono sotto pressione in questo momento con il 74% dei posti occupati a causa della pandemia di coronavirus. Nel Paese sono stati registrati 1.982.090 casi di Covid-19 e 17.610 morti. (ANSA).