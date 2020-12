Giappone: Imperatore Naruhito, auguri inizio anno in video

(ANSA) - TOKYO, 12 DIC - Il tradizionale messaggio di inizio anno dell'imperatore giapponese alla folla verrà realizzato tramite una registrazione filmata per evitare assembramenti nei pressi della residenza reale in tempi di coronavirus. Lo ha confermato l'Agenzia della casa imperiale, a seguito della decisione della cancellazione annunciata lo scorso mese: si tratterà della prima volta che l'imperatore Naruhito - asceso al trono nel maggio del 2019 - si rivolgerà ai sudditi tramite un discorso video. Oltre alla cancellazione dell'evento al palazzo, fanno notare le agenzie nipponiche, a causa dei limiti imposti dalla pandemia il sovrano è stato obbligato a ridurre in maniera notevole la partecipazione agli eventi pubblici di quest'anno; uno stato d'animo che potrebbe riflettersi nel discorso di buon auspicio per il prossimo anno.

Il messaggio di Naruhito verrà registrato in anticipo e trasmesso l'1 o il 2 gennaio, e affronterà temi legati alla sofferenza e al senso di alienazione delle persone a causa del coronavirus. Durante la precedente era Heisei, l'Imperatore emerito Akihito - padre dell'attuale monarca - per due volte si era rivolto ai sudditi con l'ausilio di un messaggio video: all'indomani della catastrofe di Fukushima del marzo 2011, e in occasione della sua intenzione di abdicare, nell'agosto del 2016. (ANSA).