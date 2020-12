Afghanistan: 90.000 civili uccisi e feriti in ultimi 11 anni

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Sono almeno 90.000 i civili uccisi o feriti in Afghanistan negli ultimi 11 anni di guerra fra Talebani e le forze del governo centrale e negli attentati compiuti dai miliziani dello Stato islamico. Lo ha detto la commissione afghana per i diritti umani.

Secondo il portavoce della commissione, citato dal sito della Bbc in persiano, a partire dal 2009 i civili uccisi sono stati circa 30.000 e quelli feriti 60.000. Ma le cifre, ha avvertito, potrebbero essere più alte perché la commissione non ha accesso a dati precisi.

La notizia è stata data nella giornata mondiale dei diritti umani, mentre in Qatar continuano i colloqui di pace tra emissari del governo di Kabul e dei Talebani. Le trattative non hanno fermato i combattimenti in corso tra le due parti, che provocano nuove vittime. I civili muoiono anche a causa di attentati suicidi attribuiti all'Isis e alle mine. (ANSA).