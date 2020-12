Hong Kong: Joshua Wong, giorni duri ma non molleremo

(ANSA) - PECHINO, 02 DIC - "I giorni a venire saranno duri ma resteremo lì, non molleremo": è il primo commento di Joshua Wong, uno dei volti più noti tra gli attivisti pro democrazia di Hong Kong, mentre veniva portato via dalla West Kowloon Magistrates' Court. Wong, 24 anni, è stato condannato a 13,5 mesi di reclusione per "incitamento, organizzazione e partecipazione a una manifestazione illegale" nel 2019, nell'ambito delle dure proteste registrate nell'ex colonia britannica a favore delle riforme e contro il governo locale e di Pechino. (ANSA).