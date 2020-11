Indonesia: erutta un vulcano, migliaia in fuga

(ANSA) - GIACARTA, 30 NOV - Migliaia di persone sono state evacuate dopo l'eruzione ieri mattina del vulcano Mount Ili Lewotolok, in Indonesia. Lo ha annunciato l'agenzia per i disastri del Paese precisando che al momento non ci sono segnalazioni di feriti o danni ma ai 4.400 residenti della zona è stato chiesto di indossare mascherine per proteggersi dalla cenere fuoriuscita dal cratere.

Era dal 2017 che non si verificava un'eruzione del vulcano a Nusa Tenggara, la provincia più meridionale dell'Indonesia.

Vietati i voli sulla zona e chiuso l'aeroporto locale di Wunopitu.

L'Indonesia ospita circa 130 vulcani attivi. (ANSA).