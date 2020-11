Covid: Tokyo verso un possibile nuovo stato di emergenza

(ANSA) - TOKYO, 27 NOV - Tokyo aggiorna nuovamente il record dei contagi di coronavirus nella giornata di venerdì, a quota 570 su base giornaliera, confermando l'allarmante ascesa della malattia in quella che dagli esperti viene ormai definita la terza ondata. Le nuove rilevazioni superano il precedente limite raggiunto sabato, e potrebbero portare a un imminente annuncio dello stato di emergenza da parte dell'esecutivo, come lasciato intendere ieri dal ministro in carica per l'emergenza sanitaria, Yasutoshi Nishimura.

Anche a livello mensile ad oggi le infezioni segnalate da inizio novembre nella capitale si assestano a 8.567, superando il precedente record di agosto fermo a 8.125. Da questo sabato, in linea a quanto delineato dal governo, i ristoranti e i bar della capitale dovranno interrompere la vendita di alcool a partire dalle 22, per un periodo di tre settimane. (ANSA).