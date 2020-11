Covid: record giornaliero di nuovi casi in Corea del Sud

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud e per il quinto giorno consecutivo ne sono stati registrati oltre 200 in 24 ore. Lo riporta il Guardian. L'ultimo dato, 313, è il più alto dallo scorso agosto. Di questi 245 sono casi di trasmissione locale, 68 importati.

Il governo di Seul ha deciso di inasprire le misure anti-Covid più rigide nell'area della capitale dove vive la metà dei 52 milioni di abitanti della Corea. Il numero totale dei casi di coronavirus nel Paese è arrivato a 29.311 e 496 vittime.

(ANSA).