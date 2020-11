Cina: Li, con il Rcep vincono apertura e cooperazione

(ANSA) - PECHINO, 15 NOV - Il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) dimostra al mondo che "l'apertura e la cooperazione sono l'unico modo per ottenere vantaggi reciproci", rappresentando "la vittoria del multilateralismo e del libero scambio". Il premier cinese Li Keqiang, parlando in collegamento video al quarto vertice tra i Paesi che hanno siglato oggi il più grande accordo di libero scambio globale che vale il 30% del Pil mondiale, ha detto, in base a una nota diffusa da Pechino, che "la firma del Rcep non è solo una pietra miliare nella cooperazione regionale dell'Asia orientale, ma anche una vittoria di multilateralismo e libero scambio".

