Covid: Giappone, record di contagi per terzo giorno di fila

(ANSA) - TOKYO, 14 NOV - Il Giappone aggiorna per il terzo giorno consecutivo il record giornaliero di contagi di coronavirus, con oltre 1.700 casi distribuiti tra i grandi centri metropolitani, fino al nord dell'arcipelago. A preoccupare maggiormente è la capitale Tokyo, che ha segnalato oltre 300 positività al giorno per quattro giorni di fila, come non si vedeva dal mese di agosto, una dinamica che le autorità anticipano potrebbe essere la terza ondata della pandemia.

Malgrado l'ascesa dei nuovi numeri, continua ad andare avanti la campagna del governo 'Go to travel', introdotta lo scorso luglio con lo scopo di incentivare il turismo domestico, e per questo criticata per aver contributo a diffondere la malattia.

Tra le prefetture più colpite quella di Hokkaido, a nord del Paese e popolare metà turistica, con oltre 200 casi per due giorni consecutivi. A questo riguardo lo stesso premier, Yoshihide Suga, ha detto che gli incentivi verranno mantenuti fino al termine previsto di gennaio, escludendo per il momento il ritorno dello stato di emergenza.

A livello nazionale i casi di Covid in Giappone si assestano a 117.261 contagi, e 1.900 decessi complessivi. Le positività a Tokyo sono circa 34.500 con 41 pazienti in gravi condizioni, il numero più alto da fine maggio. (ANSA).