Afghanistan: ex presentatore televisivo ucciso da una bomba

(ANSA) - KABUL, 07 NOV - Un ex presentatore televisivo e altri due civili sono morti in seguito ad un'esplosione di una bomba piazzata nella sua auto oggi a Kabul, ha detto la polizia.

L'esplosione è avvenuta nei pressi della residenza di Yama Siawash, recentemente nominato consigliere della Banca centrale afghana, ed in precedenza famoso presentatore televisivo politico a Tolo News, il più grande canale di notizie privato del Paese.

L'attacco non è stato ancora rivendicato, ma non è la prima volta che in Afghanistan vengono prese di mira personalità famose, da giornalisti a politici, da difensori dei diritti umani a religiosi. La violenza è aumentata nel Paese negli ultimi mesi nonostante l'apertura dei colloqui di pace tra talebani e governo volti a porre fine al conflitto. Lunedì scorso 22 persone, tra cui molti studenti, sono rimaste uccise in un attacco all'Università di Kabul rivendicato dall'Isis.

(ANSA).