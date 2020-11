Thailandia: migliaia manifestano il loro sostegno al re

(ANSA-AFP) - BANGKOK, 01 NOV - Migliaia di persone si sono radunate davanti al Gran Palazzo di Bangkok per sperare di vedere e salutare il re di Thailandia, una dimostrazione di massiccio sostegno dopo mesi di proteste a favore della riforma della monarchia e di più democrazia.

"Vivremo lealmente, moriremo fedelmente", ha cantato la folla, vestita di giallo - il colore reale - quando Maha Vajiralongkorn ha lasciato il palazzo per salutare i suoi sostenitori. "Lunga vita al re!" ha scandito la folla lanciando fiori al re che ha firmato autografi, come mostrano le immagini diffuse dai media locali.

Il monarca, che trascorre gran parte del suo tempo in Germania, è in Thailandia da alcune settimane per una festa buddista e per l'anniversario della morte del padre.

"Siamo venuti per dimostrare la nostra lealtà al re", ha detto Bin Bunleurit, ex attore thailandese. Per mesi sono state organizzate nel paese manifestazioni quotidiane di giovani attivisti per chiedere la riforma della monarchia in vigore in Thailandia, una riscrittura della Costituzione redatta dai militari e la fine del governo, sospettato di vessazioni nei confronti dei suoi oppositori politici. (ANSA-AFP).