Taiwan: 200 coppie per le prime nozze omosessuali militari

(ANSA) - PECHINO, 30 OTT - Sventolando bandiere arcobaleno e versando lacrime di gioia, quasi 200 coppie dello stesso sesso hanno partecipato a Taiwan al matrimonio di massa organizzato dai militari, aderendo a un'altra iniziativa che fa dell'isola un punto di riferimento per la comunità Lgbt asiatica.

Taipei ha approvato per prima nella regione, a maggio 2019, una legge a tutela delle nozze omosessuali, a conclusione di una dura lotta politica. La cerimonia di massa di è tenuta oggi nella contea settentrionale di Taoyuan in una cerimonia all'aperto.

Negli ultimi dieci anni, l'isola è diventata sempre più aperta e progressista sui diritti gay e Taipei ospita di gran lunga la più grande parata annuale arcobaleno Lgbt. Mentre dall'entrata in vigore della legge sulle nozze tra persone dello stesso sesso, più di 4.000 coppie hanno provveduto a registrare i loro matrimoni. (ANSA).