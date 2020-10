Vietnam: tifone Molave, due morti e 26 dispersi

(ANSA-AFP) - QUANG NGAI, 28 OTT - Due persone sono morte e altre 26 sono ritenute disperse in Vietnam a causa del tifone Molave, che ha colpito oggi il centro del Paese provocando ingenti danni.

Ieri le autorità hanno evacuato circa 375.000 persone, hanno cancellato centinaia di voli ed hanno chiuso scuole e spiagge in attesa dell'arrivo del tifone, che ha toccato terra a sud di Danang, con venti fino a un massimo di 145 chilometri orari.

Secondo i media statali le vittime stavano cercando di proteggere le proprie abitazioni nella provincia di Quang Ngai.

I dispersi sono tutti pescatori che si trovavano su due pescherecci. Sono in corso le ricerche da parte della Marina per trovare eventuali superstiti. (ANSA-AFP).