Orrore in Cina, guardiano zoo sbranato dagli orsi

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - In uno zoo in Cina, lo Shanghai Wildlife Park, un guardiano del parco è stato aggredito e sbranato da un gruppo di orsi mentre i turisti terrorizzati assistevano alla scena da una bus con cui stavano visitando il sito. Lo riporta la Bbc spiegando che l'incidente è avvenuto sabato scorso nella 'zona delle bestie selvagge' . Le immagini del gruppo di turisti che urla alla vista della scena è stata filmata da alcuni visitatori che l'hanno poi postata sui social.

Il parco ha affermato che sta indagando sulla vicenda annunciando una revisione delle regole sulla sicurezza. L'area dove è avvenuto l'incidente, è accessibile ai visitatori solo in autobus, mentre gli animali possono muoversi liberamente.

(ANSA).