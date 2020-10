Thailandia: polizia disperde protesta con idranti

(ANSA) - BANGKOK, 16 OTT - Centinaia di poliziotti thailandesi, in assetto anti-sommossa, stanno cercando di disperdere con potenti idranti la manifestazione anti-governativa in corso nel centro di Bangkok, utilizzando getti d'acqua misti a vernice.

Le forze di sicurezza sono arrivate nell'area pochi minuti fa, mentre a Bangkok era già in corso un acquazzone che non aveva però scoraggiato i manifestanti, in sfida allo stato di emergenza proclamato ieri.

I manifestanti, rimasti in alcune centinaia, stanno cercando di creare nuove barricate con gli ombrelli e altri oggetti di fortuna per contrastare l'avanzata degli agenti anti-sommossa, arrivati in numero massiccio. La pressione degli agenti ha causato alcuni scontri con le prime linee dei giovani manifestanti.

Molti manifestanti hanno abbandonato l'area, adiacente ad alcuni tra i più noti centri commerciali della capitale. (ANSA).