Covid: Cina, a Qingdao già eseguiti 5,6 milioni di test

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Il numero di test sul Covid-19 sono aumentati a Qingdao fino a raggiungere il totale di 5,6 milioni di persone, superando la metà dei 9,4 milioni dei residenti della città portuale dello Shandong.

In base agli ultimi aggiornamenti alle 20:30 locali (14:30 in Italia) da parte delle autorità sanitarie locali, non sono state trovate finora ulteriori infezioni.

Qingdao ha riportato nel weekend sei casi di trasmissione domestica e sei asintomatici alla base dell'allerta che porterà l'intera città a sottoporsi ai test di massa in 5 giorni.

