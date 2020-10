Covid: Cina, a Qingdao fatti test a 4,23 milioni di persone

(ANSA) - PECHINO, 13 OTT - I test sul Covid-19 a Qingdao sono stati fatti su 4,32 milioni di persone, poco meno della metà dei 9,4 milioni di residenti della città portuale dello Shandong.

In base agli ultimi aggiornamenti al pomeriggio da parte delle autorità sanitarie, non sono state al momento trovate altre infezioni.

Qingdao ha riportato nel weekend sei nuovi casi di trasmissione domestica e sei di nuovi asintomatici alla base dell'allerta che porterà l'intera città a sottoporsi ai test di massa da completare in 5 giorni. (ANSA).