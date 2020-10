Annullate le elezioni in Kirghizistan

(ANSA) - MOSCA, 06 OTT - La commissione elettorale del Kirghizistan ha deciso di invalidare i risultati delle votazioni alle elezioni parlamentari. La Commissione elettorale centrale del Kirghizistan (CEC) ha dichiarato non valido l'esito delle elezioni parlamentari del 4 ottobre. "In relazione a numerose violazioni durante il voto e il periodo pre-elettorale, in una riunione dei membri della Commissione elettorale centrale è stata presa la decisione di dichiarare le elezioni non valide", ha dichiarato il servizio stampa della commissione alla TASS.

I risultati del voto hanno suscitato violente proteste di piazza e questa mattina dei manifestanti hanno preso d'assalto le sedi istituzionali. (ANSA).