Coronavirus: superati in India i 90 mila morti

(ANSA) - NEW DELHI, 23 SET - L'India ha superato oggi i 90 mila decessi per Covid-19, con 1.085 nuove vittime nelle ultime 24 ore.

Lo ha reso noto questa mattina il ministero alla Salute. Secondo i dati del ministero, i nuovi casi di infezione sono saliti di nuovo a 83.347, dopo che ieri erano scesi a 70 mila.

Il totale dei positivi in India dall'inizio della pandemia raggiunge i 5 milioni 646mila, ma il ministero sottolinea che ieri i guariti, 89.746, hanno superato i nuovi infettati e che il tasso di guarigione nel paese è pari all'81,25 per cento. (ANSA).