++ Xi, no a scontro civiltà, unilateralismo e protezionismo ++

(ANSA) - WASHINGTON, 22 SET - Il mondo non deve cadere nella trappola dello scontro di civilizzazioni e dovrebbe dire no all'unilateralismo e al protezionismo: lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea generale dell'Onu, in un video pre-registrato, definendo il Wto la pietra angolare del commercio globale. Il mondo, ha aggiunto, dovrebbe affrontare le sfide della globalizzazione, del gap di ricchezza. Pechino "non ha alcuna intenzione di combattere ne' una guerra fredda ne' una guerra calda con nessun Paese", ha sottolineato il presidente cinese. (ANSA).