Sri Lanka: 'domato incendio', petroliera trainata al largo

(ANSA) - COLOMBO, 05 SET - La petroliera battente bandiera panamense colpita ieri da un incendio al largo delle coste dello Sri Lanka è stata trainata in alto mare dopo che le fiamme a bordo sono state domate, scongiurando la temuta marea nera, anche se dallo scafo fuoriesce ancora un fumo denso. Lo hanno fatto sapere la guardia costiera indiana e la marina cingalese, che sono intervenute in soccorso della nave New Diamond, lunga 330 metri con un carico di 270.000 tonnellate di petrolio e 1,700 tonnellate di carburante diesel.

"Non è stata notata alcuna perdita di petrolio", ha dichiarato la guardia costiera indiana, secondo la quale non c'è stata alcuna rottura strutturale, malgrado una vistosa crepa sotto la linea di galleggiamento. "Dopo due giorni di intensa lotta contro il fuoco", le fiamme sono ora "sotto controllo", fanno sapere i soccorritori. (ANSA).