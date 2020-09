Pakistan: 46 morti per piogge monsoniche in 4 giorni

(ANSA) - ISLAMABAD, 04 SET - Almeno 46 persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite negli ultimi quattro giorni nel nord-ovest del Pakistan in incidenti provocati dalle piogge monsoniche. Lo ha reso noto il Dipartimento contro i disastri naturali della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, dove sono avvenute le alluvioni. Quarantadue case sono state distrutte e oltre 300 danneggiate.

Secondo l'Autorità nazionale per i disastri naturali, a partire dal 15 giugno in tutto il Paese vi sono stati almeno 219 morti a causa di incidenti dovuti alle forti piogge. (ANSA).