Coronavirus: Cina continentale, zero contagi locali in 24h

(ANSA) - PECHINO, 30 AGO - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in Cina continentale, dove invece sono stati registrati altri 9 casi confermati provenienti dall'estero e 4 nuovi asintomatici, arrivati tutti da altri Paesi. Lo rende noto il rapporto odierno della Commissione Sanitaria Nazionale cinese, precisando che non c'è stato nessuno decesso.

Altri 27 pazienti positivi sono stati dimessi ieri da vari ospedali cinesi dopo essersi ripresi. Fino alla serata di ieri, la Cina continentale ha registrato un totale di 2.482 casi di infezione arrivati da altri Paesi. Tra questi, 2.300 sono già stati dimessi da vari ospedali dopo essere guariti e 182 risultano ancora ricoverati, comprese 4 persone in gravi condizioni.

Fino a ieri la Cina continentale registrava un totale di 85.031 casi confermati di contagio, compresi 244 pazienti ancora in cura, di cui 4 in gravi condizioni. Un totale di 80.153 persone sono state dimesse alla data di ieri da vari ospedali, mentre i decessi restano fermi a quota 4.634. (ANSA).