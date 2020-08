Giappone: Abe, mi dimetto per questioni di salute

(ANSA) - TOKYO, 28 AGO - Il premier giapponese Shinzo Abe conferma l'intenzione di dimettersi a causa del deteriorarsi delle sue condizioni di salute, per via della colite ulcerosa di cui soffre da tempo.

"Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte", ha detto il premier nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle reti nipponiche.

(ANSA).