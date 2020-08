Anche 4 bimbi fra vittime incidente aereo in Kerala

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Ci sono anche quattro bambini fra le vittime dell'incidente all'aeroporto indiano di Kozhikode, in Kerala, dove ieri un aereo della Air India Express è uscito fuori pista all'atterraggio con il velivolo che si è spaccato in due nell'impatto. Lo scrive L'Hindustan Times, riferendo tra l'altro che un passeggero resta ancora intrappolato fra le lamiere dell'aereo, ma è vivo e sono state attivate le operazioni per soccorrerlo. (ANSA).