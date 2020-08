Coronavirus: Pakistan, oltre 6.000 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 05 AGO - Il numero di morti provocati dal coronavirus in Pakistan ha superato la soglia dei 6.000: lo ha reso noto il governo. Nelle ultime 24 sono stati registrati nel Paese ulteriori 15 decessi, un dato che porta il bilancio complessivo delle vittime a quota 6.014. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 675, per un bilancio complessivo dall'inizio della pandemia di 281.136.

Finora sono guarite nel Paese 254.286 persone, mentre almeno 872 pazienti (141 in meno rispetto alle precedenti 24 ore) versano in condizioni critiche. (ANSA).