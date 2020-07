Hong Kong: Joshua Wong, la nostra resistenza continuerà

(ANSA) - PECHINO, 31 LUG - Il campo democratico di Hong Kong continuerà a battersi contro la repressione di Pechino. "La nostra resistenza continuerà e speriamo che il mondo possa resistere con noi in questa battaglia in salita". Lo ha detto Joshua Wong, tra i volti più noti degli attivisti democratici, parlando in una conferenza stampa all'indomani della squalifica a suo carico e di altre 11 persone dalle elezioni politiche di settembre.

Con indosso una maglietta nera con l'emblematica scritta 'non possono ucciderci tutti', Wong ha detto che "oltre ogni dubbio, è l'era più scandalosa della frode elettorale nella storia di Hong Kong". (ANSA).