Afghanistan: Ghani,colloqui con talebani entro una settimana

(ANSA-AFP) - KABUL, 28 LUG - Il presidente afgano Ashraf Ghani spera che i colloqui di pace con i talebani inizino "entro una settimana", in seguito al completamento dello scambio dei prigionieri. "Per dimostrare l'impegno del governo, presto completeremo il rilascio di 5.000 prigionieri talebani", ha detto Ghani ai suoi funzionari. "Nell'ambito di questa iniziativa, non vediamo l'ora di iniziare i negoziati diretti con i talebani nello spazio di una settimana", ha aggiunto.

