Coronavirus: in Giappone i contagi sono oltre 30.000

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - In Giappone i contagi da coronavirus hanno superato i 30.000, con 790 nuovi casi in 24 ore, 295 dei quali solo a Tokyo. Lo rendono noto le autorità giapponesi citati dal sito dell'agenzia di stampa Kyodo. In Giappone ci sono stati 1.009 decessi.

Il numero delle persone infettate dall'inizio dell'epidemia - concentrato in particolare nelle città - è quindi salito a 30.460, cifra che però include anche i circa 700 casi a bordo della nave da crociera Diamond Princess, che rimase ancorata al porto di Yokohama per settimane nelle prime fasi della pandemia, lo scorso febbraio. La cifra dei 20.000 casi era stata superata lo scorso 4 luglio, ai quali se ne sono aggiunti oltre 10.000 in sole tre settimane. (ANSA).